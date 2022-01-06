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9:46, 6 января 2022 года
Номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей«Пушкинскую карту» оформили уже почти 14 тысяч жителей Орловской области.
«Пушкинскую карту», которая является пропуском на культурные события страны, могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На эту карту деньги переводит государство. В прошлом году на карты было зачислено по 3 тысячи рублей, которые можно было потратить до 31 декабря.
С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей.
Теперь молодёжь сможет потратить эти деньги на посещение театров, музеев, филармоний, а с 1 февраля и на походы в кино. С этой картой можно будет попасть только на показы отечественных фильмов. При этом установлен лимит – на кино из 5 тысяч можно потратить только 2 тысячи в течение года. По «Пушкинской карте» молодые люди могут посещать более чем 3 тыс. театров, музеев, концертных площадок по всей стране.
Участниками реализации программы «Пушкинская карта» в Орловской области выступают:
- Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева;
- Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство;
- Орловский театр кукол;
- Орловская государственная филармония;
- Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева;
- Орловский краеведческий музей;
- Орловский музей изобразительных искусств;
- Орловский областной выставочный центр;
- Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново;
- Орловский драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина;
- ИП Колесникова Я. В. (организация концертов в ГРИНН Центре, Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», ОГАТ им. И. С. Тургенева).
В нашем регионе на платформу «PRO.Культура. РФ
» заведено по «Пушкинской карте» более 145 мероприятий, количество зрителей составило свыше 3500 человек.
«Пушкинская карта» будет ежегодно пополняться 1 января до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Неиспользованные средства будут сгорать.
Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную «Пушкинскую карту» через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях Почта Банка, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро