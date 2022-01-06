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9:46, 6 января 2022 года Номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей «Пушкинскую карту» оформили уже почти 14 тысяч жителей Орловской области.





«Пушкинскую карту», которая является пропуском на культурные события страны, могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На эту карту деньги переводит государство. В прошлом году на карты было зачислено по 3 тысячи рублей, которые можно было потратить до 31 декабря. С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч рублей. Теперь молодёжь сможет потратить эти деньги на посещение театров, музеев, филармоний, а с 1 февраля и на походы в кино. С этой картой можно будет попасть только на показы отечественных фильмов. При этом установлен лимит – на кино из 5 тысяч можно потратить только 2 тысячи в течение года. По «Пушкинской карте» молодые люди могут посещать более чем 3 тыс. театров, музеев, концертных площадок по всей стране. Участниками реализации программы «Пушкинская карта» в Орловской области выступают: - Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева; - Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство; - Орловский театр кукол; - Орловская государственная филармония; - Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева; - Орловский краеведческий музей; - Орловский музей изобразительных искусств; - Орловский областной выставочный центр; - Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново; - Орловский драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина; - ИП Колесникова Я. В. (организация концертов в ГРИНН Центре, Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», ОГАТ им. И. С. Тургенева). Актуальная афиша мероприятий, проводимых на территории Орловской области, размещена на сайте «PRO.культура.рф» и доступна по ссылке https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/orlovskaya-oblast В нашем регионе на платформу « PRO.Культура. РФ » заведено по «Пушкинской карте» более 145 мероприятий, количество зрителей составило свыше 3500 человек. «Пушкинская карта» будет ежегодно пополняться 1 января до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Неиспользованные средства будут сгорать. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную «Пушкинскую карту» через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях Почта Банка, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





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