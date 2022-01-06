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10:03, 6 января 2022 года

Сегодня – Рождественский сочельник

Православные христиане завершают Рождественский пост и готовятся к главному церковному празднику.


Сегодня православные христиане завершают Рождественский пост, который длился 40 дней. Всем верующим сегодня, накануне праздника Рождества Христова, разрешается только пить воду. И только после появления на небе первой звезды хозяйки накрывают праздничный стол, состоящий по традиции из 12 постных блюд: кутья, запечённая рыба, овощные салаты, супы из круп, пирожки, вареники, соленья, мёд и фрукты.
 
В Орле к Рождеству вместе с взрослыми готовились и дети. Воспитанники воскресных школ при орловских храмах и православных гимназий приготовили массу сюрпризов для прихожан, своих друзей и родных.
 
Как пишет сайт Орловской митрополии, в воскресной школе при Троице-Васильевском храме Орла провели мастер-класс по выпечке и росписи рождественских имбирных пряников. В мастер-классе участвовали дети всех возрастов. Они с интересом раскатывали тесто, вырезали с помощью форм пряники, выпекали их, а потом расписывали. Пряники, сделанные детскими руками, получились яркими и по-настоящему рождественскими. Теперь ребята смогут подарить их близким или повесить на ёлку.
 
В Ахтырском кафедральном соборе воспитанники воскресной школы готовили Рождественский концерт. Кроме этого к Рождеству дети рисовали зимние пейзажи и мастерили необычные рождественские поделки, которые будут представлены на выставке.
 
Воспитанники воскресных школ и православных гимназий приняли участие в Рождественской благотворительной акции «Письмо ветерану». Дети своими руками создали именные рождественские открытки, которые направили одиноким подопечным домов престарелых и геронтологических центров Орловской области.
 
Получили рождественские подарки и маленькие подопечные Центр защиты материнства и детства «Семья». Помощь получила и юная орловчанка Катя Лобас. Девочка была прооперирована в офтальмологической клинике в Калуге. Проезд, проживание и лекарства Кате оплатили добродетели центра «Семья».

Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии



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