Рождественские службы в Орле возглавит митрополит Тихон

Сегодня православные христиане отмечают Рождественский сочельник.

Сегодня, 6 января в 17 часов, архиерейское служение в канун Рождества Христова пройдёт в Ахтырском кафедральном соборе Орла.



Там же в 23:30 митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит праздничную Божественную литургию.

Великая вечерня в праздник Рождества Христова пройдёт в Смоленском храме Орла 7 января в 17:00.