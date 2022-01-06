Рождественские службы в Орле возглавит митрополит Тихон

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12:09, 6 января 2022 года
Рождественские службы в Орле возглавит митрополит ТихонСегодня православные христиане отмечают Рождественский сочельник.
Сегодня, 6 января в 17 часов, архиерейское служение в канун Рождества Христова пройдёт в Ахтырском кафедральном соборе Орла.
Там же в 23:30 митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит праздничную Божественную литургию.
Великая вечерня в праздник Рождества Христова пройдёт в Смоленском храме Орла 7 января в 17:00.
Орловское Информбюро