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21:20, 5 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле, спасаясь от огня, мужчина, выпрыгнул с шестого этажа. К сожалению, он погиб.

- Рабочий график. Губернатор Орловской области посетил Шаблыкинский район.

- Кем пойти работать? Мы изучили рынок труда и готовы рассказать, какие профессии самые востребованные и хорошо оплачиваются.

- Баланс увеличен: теперь владельцы «Пушкинской карты» могут потратить 5 тысяч рублей на культурные мероприятия.

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