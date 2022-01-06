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21:20, 5 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В Орле, спасаясь от огня, мужчина, выпрыгнул с шестого этажа. К сожалению, он погиб.
- Рабочий график. Губернатор Орловской области посетил Шаблыкинский район.
- Кем пойти работать? Мы изучили рынок труда и готовы рассказать, какие профессии самые востребованные и хорошо оплачиваются.
- Баланс увеличен: теперь владельцы «Пушкинской карты» могут потратить 5 тысяч рублей на культурные мероприятия.
Вести-Орёл