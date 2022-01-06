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14:16, 6 января 2022 года В Орле раскрыли обстоятельства смертельного бытового конфликта К трагедии привели алкоголь и ревность.





В Заводском районе Орла следователи установили подозреваемого в нанесении смертельных травм 44-летнему мужчине, чье тело 4 января нашли на лестничной клетке многоэтажки. В преступлении подозревается ранее судимый 42-летний местный житель, – сообщает сайт областного СУ СК.



Улики вынудили фигуранта сознаться в содеянном. Как оказалось, в день трагедии мужчины выпивали. Во время застолья вспыхнул конфликт на почве ревности, и подозреваемый насмерть забил оппонента.



На время расследования фигуранта планируют поместить в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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