В Орле раскрыли обстоятельства смертельного бытового конфликта

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14:16, 6 января 2022 года
В Орле раскрыли обстоятельства смертельного бытового конфликтаК трагедии привели алкоголь и ревность.
В Заводском районе Орла следователи установили подозреваемого в нанесении смертельных травм 44-летнему мужчине, чье тело 4 января нашли на лестничной клетке многоэтажки. В преступлении подозревается ранее судимый 42-летний местный житель, – сообщает сайт областного СУ СК.
Улики вынудили фигуранта сознаться в содеянном. Как оказалось, в день трагедии мужчины выпивали. Во время застолья вспыхнул конфликт на почве ревности, и подозреваемый насмерть забил оппонента.
На время расследования фигуранта планируют поместить в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области
Артём Ежаков