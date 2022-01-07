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17:00, 6 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 6 орловцев В регионе зафиксирован 101 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 января, за последние сутки в Орловской области выявлен 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 060).



Накануне выписано 34 орловца (всего – 67 153), умерло 6 человек – 1 539 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Артём Ежаков





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