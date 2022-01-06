Главная » Новости



15:00, 6 января 2022 года Орловские пожарные помогли врачам пробиться через снег к пациенту Сугробы не позволили скорой помощи добраться до мужчины, поэтому путь медикам проложила спасательная автоцистерна.





Орловские огнеборцы помогли медикам добраться до пациента. Ранее в управление позвонила женщина, волнующаяся за пожилого отца, проживающего в деревне Старый Тим Ливенского района. Мужчина, имеющий проблемы с сердцем, не брал трубку, а скорая помощь не смогла доехать до места из-за снежных завалов.



На пожарной машине врачам и родственникам пенсионера пришлось преодолеть свыше 30 километров. К счастью, госпитализация больному не потребовалась, – сообщает сайт областного ГУ МЧС России.



Фото из архива









Артём Ежаков





Новости СМИ2