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15:30, 6 января 2022 года ОГУЭТ присоединят к РАНХиГС Подпись под этим распоряжением поставил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.





Распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2021 года № 4004-р Орловский государственный университет экономики и торговли будет присоединен к РАНХиГС. Документ подписан главой Кабмина Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Как следует из распоряжения, реорганизация произойдет в течение полугода в форме «присоединения университета к академии, имея в виду использование имущественного комплекса университета филиалом академии – Среднерусским институтом управления, сохранив наименования и основные цели деятельности академии».





Артём Ежаков





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