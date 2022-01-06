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16:00, 6 января 2022 года К февралю в Орловской области появится организатор перевозок Одноименное казенное учреждение будет создано на основании распоряжения регионального правительства.





К 1 февраля в Орловской области на основании распоряжения регионального правительства появится казенное учреждение «Организатор перевозок». Оно займется налаживанием регулярных автотранспортных пассажироперевозок по межмуниципальным маршрутам Орловщины. Максимальный штат нового учреждения составит 23 человека. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.





Артём Ежаков





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