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17:30, 6 января 2022 года В 2022 году в Орловской области появятся 6 автоклубов На приобретение этих передвижных сцен потратят 28,1 миллиона рублей.





В 2022 году в Орловской области появятся 6 автоклубов – передвижных сцен, оснащенных мультимедийной аппаратурой для организации выездных культурных мероприятий. Закупку проведут в рамках одноименного национального проекта. На это выделено 28,1 миллиона рублей, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков





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