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17:15, 6 января 2022 года

В Орловской области снизилось число заболевших ОРВИ

Эпидпороги по-прежнему остаются превышенными.


В Орловской области остаются превышенными эпидпороги по заболеваемости ОРВИ, – заявили в региональном Роспотребнадзоре. При этом число заразившихся уменьшается. С 27 декабря по 2 января было поставлено больше 6,2 тыс. таких диагнозов. Половина пациентов – дети в возрасте до 14 лет.

Уровень заболеваемости снизился на 21,2% среди совокупного населения и на 39,5% среди школьников. Эпидпороги превышены на 49,4% по области и на 37,7% по Орлу.

При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявляются возбудители COVID-19, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и гриппа А.


Артём Ежаков


 
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