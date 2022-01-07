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17:15, 6 января 2022 года В Орловской области снизилось число заболевших ОРВИ Эпидпороги по-прежнему остаются превышенными.





В Орловской области остаются превышенными эпидпороги по заболеваемости ОРВИ, – заявили в региональном Роспотребнадзоре. При этом число заразившихся уменьшается. С 27 декабря по 2 января было поставлено больше 6,2 тыс. таких диагнозов. Половина пациентов – дети в возрасте до 14 лет.



Уровень заболеваемости снизился на 21,2% среди совокупного населения и на 39,5% среди школьников. Эпидпороги превышены на 49,4% по области и на 37,7% по Орлу.



При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявляются возбудители COVID-19, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и гриппа А.





Артём Ежаков





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