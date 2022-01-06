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16:30, 6 января 2022 года В Орловском краеведческом музее представлена «Ускользающая реальность» Татьяны Озёриной В экспозиции выставки – свыше 80 разножанровых работ фотографа Орловского хореографического училища.





В Орловском краеведческом музее представлена выставка фотокартин «Ускользающая реальность» за авторством штатного фотографа Орловского хореографического училища Татьяны Озёриной. В экспозиции – свыше 80 работ, созданных мастером за последние 30 лет – портреты, натюрморты, стрит-фото и серии репортажей. Выставка работает до конца января.



Здесь – опыт и мировоззрение, полученные в разных путешествиях и фотоэкспедициях автора. Все, что увидит зритель, прошло не только через объектив, но и через душу фотографа.





Эва Стасюлевич





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