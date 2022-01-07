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18:20, 6 января 2022 года В Детской деревне – SOS Лаврово помогли уже сотне орловских семей Здесь продолжают работу над проектами по укреплению семьи, преодолению кризисов и профилактике сиротства.





Детская деревня – SOS Лаврово продолжает проекты, направленные на укрепление семьи, преодоление кризисных ситуаций и профилактику сиротства. В них поучаствовало свыше сотни орловских семей.



У «особых» детей – свои потребности и возможности. Эти ребята тоже любят смеяться, играть и плавать. Возможности их тел раскрывает вода – именно поэтому в Орле семьи реализуются социальный проект «Счастливы вместе», в котором семьям предлагают пройти курс гидротерапии.



Абонемент рассчитан на 10 занятий у опытного тренера. Это одновременно и реабилитация, и хороший способ привыкнуть к обществу посторонних. Процедуры групповые – максимум три семьи. Рядом с ребенком обязательно плавает родитель.

Сергей Мирошкин, житель г. Орла: «Они действительно в воде раскрываются. У них увеличивается двигательный репертуар, они чувствуют себя по-другому. Занятия хорошо влияют на эмоциональный фон ребенка». Другая составляющая проекта «Счастливы вместе» – фотовыставка, направленная на формирование дружелюбной среды по отношению к «особенным» детям и взрослым. Она переезжает из школы в школу. Сначала ученики рассматривают фотографии, а потом психологи в формате дружеской беседы на классном часе рассказывают о том, что ценность детской дружбы – это искреннее чувства, желание прийти на помощь и поддержать, а самое главное – найти общее дело.



Еще одно направление – «куклотерапия» – позволяет ее участницам замедлить темп жизни и прислушаться к своим чувствам, переживаниям.

Елена Леонова, психолог: «Каждая кукла становится похожа на свою хозяйку, а стало быть, проговариваются очень важные жизненные истории, которые являются процессом терапевтического не только создания, но и проживания этого кукольного образа. Поэтому каждая кукла – это хозяйка. Хозяйка, которая сделала ее своими руками, со своей душой». «Шесть шагов навстречу ребенку» – группа для отцов, где можно поделиться своим личным опытом воспитания «особенного» ребенка. Это тоже часть поддержки внутри семейных отношений.

Ольга Манина, руководитель программы укрепления семьи «Детской деревни – SOS Лаврово»: «Семьи приходят к нам на сопровождение. Все услуги оказываются бесплатно. Сегодня мы работаем со 143 семьями, где растут 250 детей. Из них 96 – это дети с особенностями развития».





Анна Вайсергисер





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