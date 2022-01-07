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9:20, 7 января 2022 года Юные орловцы поздравят одиноких пожилых людей с Рождеством именными открытками Их передадут подопечным геронтологического центра.





Юные орловцы поздравят одиноких подопечных геронтологического центра с Рождеством именными открытками. Их получат более трехсот человек.

Все это – в рамках благотворительной акции «Письмо ветерану».



Она проходит в регионе впервые. Среди тех, кто принял участие – дети прихожан и воспитанники Орловской православной гимназии. Их доброе дело тоже не останется без подарка к великому празднику.





Татьяна Тимохина





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