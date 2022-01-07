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17:50, 6 января 2022 года Рождественское послание митрополита Орловского и Болховского Тихона В канун праздника Рождества митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился с Рождественским посланием к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Орловской митрополии Русской Православной Церкви.





В Рождественский сочельник Владыка Тихон совершил Литургию в Иверском храме Орла. В ночь с 6 на 7 января в Ахтырском кафедральном соборе Архипастырь возглавит праздничную Божественную литургию.





Орловское Информбюро





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