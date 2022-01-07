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10:55, 7 января 2022 года В Детском парке Орла всерьез опасаются за сохранность новогодних украшений Речь идет не только о пластиковых мандаринах, но и о «снежных» домиках, елочных игрушках и даже лошади-качалке. На ней один из орловцев «доскакал» до подвесного моста.





Арт-объект в виде мандаринов в Детском парке появился 17 декабря. Сотрудники были готовы к тому, что фотозона может пострадать. Уже на третий день исчезла «корзинка» для «фруктов», вскоре пропала и вторая. Унесли также искусственные елочные ветки.

Наталья Тышковец, директор Детского парка г. Орла: «Их [мандарины] переставляют, перекладывают, на них залазят с ногами, с ними играют в футбол – они ведь легкие и мобильные. В результате они потрескались, краска отлетела». Арт-объект сделали из стеклопластика по эскизу местного художника и привезли из Петербурга. Некачественной, как писали некоторые пользователи соцсетей, экспозиция не была, как не была она и дешевой.



На местной елке становится все меньше игрушек. Разбили и золотые шары – из десятка уцелело лишь два. С другой фотозоны чуть «не увели» под узды лошадь-качалку – сотрудники парка вовремя смогли заметить и остановить орловца, который успел «доскакать» до подвесного моста. Перехватить «конокрада» помогли видеокамеры. Комментируя поступок, парень заявил, что просто хотел «покататься по Детскому парку».



Для штатного электрика праздничных выходных нет. Ежедневно он осматривает на центральной аллее домики, которые, кстати, сделаны вручную. Лампочки там тоже приходится менять.



Сотрудники Детского парка вновь приведут все в порядок, но не с помощью волшебной палочки, а своими силами. Они просят бережного и культурного отношения к городскому имуществу. Напоминают они о том, что парк территория счастья – а не агрессии.





Анна Вайсергисер





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