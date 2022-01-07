пятница 7.01.2022 18:14:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:55, 7 января 2022 года

В Детском парке Орла всерьез опасаются за сохранность новогодних украшений

Речь идет не только о пластиковых мандаринах, но и о «снежных» домиках, елочных игрушках и даже лошади-качалке. На ней один из орловцев «доскакал» до подвесного моста.


Арт-объект в виде мандаринов в Детском парке появился 17 декабря. Сотрудники были готовы к тому, что фотозона может пострадать. Уже на третий день исчезла «корзинка» для «фруктов», вскоре пропала и вторая. Унесли также искусственные елочные ветки.
Наталья Тышковец, директор Детского парка г. Орла: «Их [мандарины] переставляют, перекладывают, на них залазят с ногами, с ними играют в футбол – они ведь легкие и мобильные. В результате они потрескались, краска отлетела».
Арт-объект сделали из стеклопластика по эскизу местного художника и привезли из Петербурга. Некачественной, как писали некоторые пользователи соцсетей, экспозиция не была, как не была она и дешевой.

На местной елке становится все меньше игрушек. Разбили и золотые шары – из десятка уцелело лишь два. С другой фотозоны чуть «не увели» под узды лошадь-качалку – сотрудники парка вовремя смогли заметить и остановить орловца, который успел «доскакать» до подвесного моста. Перехватить «конокрада» помогли видеокамеры. Комментируя поступок, парень заявил, что просто хотел «покататься по Детскому парку».

Для штатного электрика праздничных выходных нет. Ежедневно он осматривает на центральной аллее домики, которые, кстати, сделаны вручную. Лампочки там тоже приходится менять.

Сотрудники Детского парка вновь приведут все в порядок, но не с помощью волшебной палочки, а своими силами. Они просят бережного и культурного отношения к городскому имуществу. Напоминают они о том, что парк территория счастья – а не агрессии.


Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.