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21:20, 6 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Время молитвы! Сегодня сочельник - канун Рождества Христова.

- Православные ждут Великого чуда. А юные орловцы ветеранам отправили к празднику открытки.

- Битва за «корону» длиною в 93 дня! Расскажем о «сражении» двух легендарных гроссмейстеров.

- Как учеба меняет жизненные приоритеты? Мы покажем «Ускользающую реальность» фотожурналиста Татьяны Озёриной.

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