На Орловщине готовятся встретить Рождество Христово

Духовно-православный центр «Вятский Посад» подготовил к празднику обширную программу гуляний.

Сочельник – день, когда время стоит посвятить молитве и подготовиться к рождению Спасителя. Великому празднику предшествовало 40 дней поста, и ровно в полночь 7 января в храмах Орловщины начнется божественная литургия.

Насыщенную программу в день Рождества Христова для гостей подготовили в духовно-православном центре «Вятский посад». Для посетителей организованы мастер-классы: от росписи по дереву до изготовления пряника со своим дизайном в мастерской Снегурочки. Будет катание на собачьих упряжках и чай с блинами. В музее Грановского тоже отмечают Рождение Спасителя - вспоминают обычаи и традиции – до наших дней дошли уникальные коллекции русских народных песен, загадок, пословиц и поговорок, а вместе с ними обрядов и праздников, на которых они как раз и зазвучали.

Сохранил эти богатства известный писатель-этнограф Павел Якушкин. По мотивам его рассказов и выстроена программа фольклорного праздника «Святки на Орловщине».