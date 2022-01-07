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Главная » Новости

19:25, 6 января 2022 года

В Орле 67 единиц техники убрали более 2 тысяч кубометров снега с городских улиц

Израсходовано около 70 тонн пескосоляной смеси.


В рейс вышли 23 единицы МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Из них 13 комбинированных дорожных машин, четыре малогабаритных трактора для уборки тротуаров, два фронтальных погрузчика, два самосвала, трактор со щеткой и трактор с пескоразбрасывателем.
 
В ручной уборке заняты 22 человека.

Всего в Орловской области устраняют последствия обильного снегопада 384 единицы спецтехники. Особое внимание уделяется дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

По вопросам и жалобам по уборке дорог жители Орловской области могут обратиться по следующим круглосуточным телефонам:
 
ЕДДС г. Орла, тел. 8(486)2 43-22-12,
 
ЦУП ГУП ОО «Дорожная служба» (региональные дороги),
 
тел., whatsapp +7 903 637-11-21.



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