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19:59, 6 января 2022 года В Рождественскую ночь в Орле будут нести дежурство около 200 росгвардейцев Накануне сотрудники вневедомственной охраны проверили работоспособность охранно-тревожных сигнализаций, установленных в церквях и храмах Орла.





Сегодня ночью сотрудники Росгвардии во взаимодействии с региональными силовыми ведомствами обеспечат правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний жителей Орловской области.

«В течение суток маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения богослужений», - разъяснил начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Вадим Брежнев. На весь период праздничных дней Центр лицензионно-разрешительной работы усилил контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Гражданам рекомендовано бдительно относиться к возложенным обязательствам по хранению, транспортировке и использованию оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро





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