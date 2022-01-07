7 января пункты вакцинации в Орле работать не будут

8 и 9 января жители Орла могут вакцинироваться от коронавируса во всех районах города.

С 10:00 до 16:00 получить вакцину от COVID-19 жители областного центра смогут на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

С 10:00 до 16:00 можно привиться от новой коронавирусной инфекции в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

8 января желающих вакцинироваться ждут с 10:00 до 16:00 в прививочном пункте на Автовокзале (ул. Автовокзальная, д. 1, 2 этаж).

С 10:00 до 16:00 в ежедневном режиме жителей Орла врачи принимают на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

Жители Северного района города Орла с 10:00 до 16:00 могут сделать прививку в пункте вакцинации в администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом).

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.