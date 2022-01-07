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20:25, 6 января 2022 года

7 января пункты вакцинации в Орле работать не будут

8 и 9 января жители Орла могут вакцинироваться от коронавируса во всех районах города.


С 10:00 до 16:00 получить вакцину от COVID-19 жители  областного центра смогут на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1. 
 
С 10:00 до 16:00 можно привиться от новой коронавирусной инфекции в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.
 
8 января желающих вакцинироваться ждут с 10:00 до 16:00 в прививочном пункте на Автовокзале (ул. Автовокзальная, д. 1, 2 этаж).
 
С 10:00 до 16:00 в ежедневном режиме жителей Орла врачи принимают на 1 этаже ТМК «ГРИНН».
 
Жители Северного района города Орла с 10:00 до 16:00 могут сделать прививку в пункте вакцинации в администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом).
 
Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.



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