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14:25, 7 января 2022 года

В Орле компенсируют потери вложившимся в долевое строительство дома на ул. Космонавтов

Это решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.


В Орле вложившиеся в строительство дома на ул. Космонавтов получат компенсацию, – сообщает сайт регионального правительства. Речь идет о многоэтажке, возводимой ООО «УниСтрой-Орел» по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, позиция 2, территория, ограниченная ул. Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Информация о старте выплат будет опубликована в начале января этого года на сайте фонд214.рф.


Артём Ежаков


 
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