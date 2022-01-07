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14:25, 7 января 2022 года В Орле компенсируют потери вложившимся в долевое строительство дома на ул. Космонавтов Это решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.





В Орле вложившиеся в строительство дома на ул. Космонавтов получат компенсацию, – сообщает сайт регионального правительства. Речь идет о многоэтажке, возводимой ООО «УниСтрой-Орел» по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, позиция 2, территория, ограниченная ул. Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов.



Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Информация о старте выплат будет опубликована в начале января этого года на сайте фонд214.рф.





Артём Ежаков





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