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15:20, 7 января 2022 года В этом году в Орловской области запланированы стройка и ремонт четырех сельских автодорог На это потратят свыше полумиллиарда рублей.





В 2022 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в ремонт и строительство четырех автодорог вложат 540,9 миллиона рублей, – сообщает сайт регионального правительства. Перечень объектов представлен ниже:



1. Продолжение реконструкции автодороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки. Протяженность – 9,3 километра. Оставшиеся работы будут перенесены на 2023 год;



2. Продолжение реконструкции автодороги «Хомутово – Красная Заря» – Судбище – «Орел – Ефремов» – Кологривово в Новодеревеньковском районе. Срок исполнения – до 30 ноября 2022 года;



3. Строительство автодороги «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино – д. Пушкарная в Кромском районе. Протяженность – 2,158 километра;



4. Строительство автодороги в д. Голубица Шаховского сельского поселения Кромского района. Протяженность – полтора километра.





Артём Ежаков





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