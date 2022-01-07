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16:00, 7 января 2022 года Орловская область подходит к требуемому уровню коллективного иммунитета от COVID-19 Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику распространения заболевания в регионе.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 167).



Накануне выписано 26 орловцев (всего – 67 179), умерло 5 человек – 1 544 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,33%. Минимальным его порогом названа цифра в 80%. Пока что Орловская область не попадает ни под один из пяти критериев, чтобы считаться «свободной» от COVID-19.





Артём Ежаков





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