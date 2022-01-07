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15:42, 7 января 2022 года В Орловской области повысился тариф за капремонт С первого января минимальный размер взноса составляет 9,49 рубля за квадратный метр.





С 1 января в Орловской области вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Его перерассчитали с учетом инфляции.





Артём Ежаков





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