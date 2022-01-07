Губернатор Клычков и митрополит Тихон поздравили друг друга с Рождеством

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17:00, 7 января 2022 года
Губернатор Клычков и митрополит Тихон поздравили друг друга с РождествомВстреча прошла в резиденции Управляющего Орловской митрополией.
Губернатор Андрей Клычков и митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравили друг друга с Рождеством Христовым, – передает сайт областного правительства. Глава региона вместе с супругой Валерией побывали в резиденции Управляющего Орловской митрополией и вручили владыке букеты роз и рождественские подарки.
Андрей Клычков поблагодарил митрополита за усердное служение на благо жителей Орловщины и РПЦ, пожелал крепкого здоровья, благоденствия и светлого праздничного настроения.