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21:00, 7 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Православные орловцы празднуют Рождество Христово.

- Жители Орловской области помогли поздравить паллиативных больных с Рождеством Христовым.

- Губернатор Андрей Клычков и митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравили друг друга с Рождеством.



- Служить богу и людям. Клавдия Новикова занимается восстановлением храма в селе Залесное Новодеревеньковского района. Женщина решилась на такое большое дело после потери близкого человека.



- В Вятском Посаде прошли юбилейные Рождественские гуляния.

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