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21:00, 7 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орел» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Православные орловцы празднуют Рождество Христово.
- Жители Орловской области помогли поздравить паллиативных больных с Рождеством Христовым.
- Губернатор Андрей Клычков и митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравили друг друга с Рождеством.
- Служить богу и людям. Клавдия Новикова занимается восстановлением храма в селе Залесное Новодеревеньковского района. Женщина решилась на такое большое дело после потери близкого человека.
- В Вятском Посаде прошли юбилейные Рождественские гуляния.
Вести-Орёл