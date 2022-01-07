Андрей Клычков поздравляет жителей Орловской области с Рождеством Христовым

От всей души хочу пожелать вам и вашим семьям мира и благополучия, удачи в делах, бодрости духа и сил для новых побед и свершений! Главное — будьте здоровы! Цените жизнь и всех, кто в этой жизни рядом с вами.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с Рождеством Христовым!

Прошедший год ещё раз показал, каким хрупким был бы наш мир, не будь в нем добра и любви, милосердия и сердечности, поддержки и заботы, способности не сдаваться. 2021 год стал историей, Рождество распахивает двери для новых свершений и открытий, дарит людям негасимый свет веры и надежды.

В этот день мы встречаем светлый и долгожданный праздник. Его большая созидательная сила пробуждают в наших сердцах самые теплые и искренние чувства, которыми мы щедро делимся с нашими родными и близкими. Мы строим планы на будущее и точно знаем, что каждый из нас может менять мир вокруг к лучшему.

Пусть рождественская сказка придет в каждый дом, принесёт мир и гармонию, согласие и взаимное уважение. Пусть Вифлеемская звезда озаряет ярким и теплым светом нашу Орловщину, сопутствует во всех добрых начинаниях.

От всей души хочу пожелать вам и вашим семьям мира и благополучия, удачи в делах, бодрости духа и сил для новых побед и свершений! Главное — будьте здоровы! Цените жизнь и всех, кто в этой жизни рядом с вами.

Счастливого Рождества!

Губернатор Орловской области