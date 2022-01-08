В Вятском Посаде прошли юбилейные Рождественские гуляния

Торжество посетили сотни человек.

В духовно-православном центре «Вятский Посад» в пятый раз прошли Рождественские гуляния. Праздничная программа сохранила традиции веры, музыки и народных ремесел. Сегодня «Кружевную сказку» посетили сотни человек, в том числе жители других областей.

Занятия по душе нашел каждый, а самые активные не остались без подарка. Одних гостей развлекали артисты петербургского уличного театра, другие самостоятельно готовили пряники и любовались творческими работами. Завершилось все спектаклем «В гостях у сказки».