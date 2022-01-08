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13:09, 8 января 2022 года

В Орловской области выявлено 104 новых случая коронавирусной инфекции

Семь человек скончались за минувшие сутки от последствий болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 104 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 271 заболевший.

Накануне после выздоровления выписано 28 орловцев. Всего с болезнью справились 67 207 человек. От последствий болезни скончались 1 551 человек, семь из них за последние сутки.

Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,33%. Минимальным порогом считается цифра в 80%. Пока Орловская область не попадает ни под один из пяти критериев, чтобы считаться «свободной» от COVID-19.


Орловское Информбюро


 
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