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13:43, 8 января 2022 года В 2022 году в Орловской области появятся 47 центров образования «Точка роста» Центры образования естественно-научной и технологической направленностей появятся в муниципальных образованиях региона в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».





В 2022 году в Орловской области появятся ещё 47 центров образования «Точка роста». Планируемый объём финансирования – 73,7 млн рублей. С 2019 по 2021 год в Орловской области созданы 70 центров «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей и 47 центров естественно-научной и технологической направленностей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





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