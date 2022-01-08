Главная » Новости



14:15, 8 января 2022 года Более тысячи мест дополнительного образования будет создано в этом году на Орловщине Обновят и материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом.





На 2022 год в рамках реализации национального проекта «Образование» запланировано создание 1227 новых мест дополнительного образования детей всех направленностей. В семи образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Планируется обеспечение 37 образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2