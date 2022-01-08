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14:46, 8 января 2022 года В Орле будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки Высокий уровень подготовки молодых профессионалов отмечен на международных и национальных чемпионатах.





В Орловской области в 2022 году запланировано создание Центра опережающей профессиональной подготовки. Центр будет создан на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Помимо этого, будет обновляться материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. За 2019-2021 годы орловские студенты и школьники получили 33 медали и медальона за профессионализм на Международных и Национальных чемпионатах. На базе учреждений среднего профессионального образования Орловской области созданы 24 мастерские, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. В процедуре проведения демонстрационного экзамена участие приняли 2500 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования из 18 техникумов, колледжей и вузов.



Кроме того, более 1 000 безработных граждан прошли обучение по наиболее востребованным профессиональным компетенциям на базе современных мастерских.



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Орловское Информбюро





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