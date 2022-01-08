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Главная » Новости

15:20, 8 января 2022 года

В 2022 году 27 орловских писателей будут получать губернаторскую стипендию

Соответствующий указ Андрей Клычков подписал еще в декабре 2021 года.


Именные творческие стипендии губернатора Орловской области на 2022 год присуждены 27 орловским писателям – членам общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, сообщает информационный портал Орловской области.
 
В списке получателей стипендии: Валерий Анишкин, Анастасия Бойцова, Валентин Васичкин, Геннадий Веркеенко, Светлана Голубева, Татьяна Грибанова, Андрей Елисеев, Владимир Ермаков, Анатолий Загородний, Людмила Иванова, Елена Ковалёва, Алексей Кондратенко, Михаил Коньшин, Валентина Корнева, Александр Лысенко, Геннадий Майоров, Елена Машукова, Александр Полынкин, Анна Попова, Виктор Садовский, Владимир Самарин, Ирина Семенова, Антонина Сытникова, Михаил Турбин, Андрей Фролов, Андрей Шендаков, Елена Яворская-Милешкина.
 
Стипендии установлены в целях развития литературных традиций Орловской области, содействия в создании новых произведений литературы и сохранения творческого потенциала орловских писателей.
 
Выплаты будут производиться ежемесячно, начиная с января 2022 года.



Орловское Информбюро


 
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