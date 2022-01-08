Как изменится жизнь орловцев в наступившем году

Повышение пенсий и МРОТ, индексация маткапитала. Эти и ряд других законодательных изменений уже работают.

Минимальный размер оплаты труда повысился. На федеральном уровне он составил 13 890 рублей. Вырастет и прожиточный минимум – до 12 654 рублей в целом по стране.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности теперь назначаются автоматически, заявления не требуется. Материнский капитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции.

С начала 2022 года больничные листы выдаются только в электронном виде. Привычный бумажный формат - уже история.

Техосмотр теперь не обязателен для получения ОСАГО. Однако если автомобиль старше 4-х лет и его нужно поставить на учёт или зарегистрировать смену владельца, диагностическую карту придётся оформить.



В Орловской области повысился тариф за капремонт. С 1 января минимальный размер взноса составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Его пересчитали с учётом инфляции.



В Орловской области дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей с этого года смогут получать сертификат на покупку жилья.