Орловец подозревается в краже денег своей сожительницы

Обнаружив пропажу 120 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 36-летня жительница Болхова рассказала в полиции, что в период с сентября 2021 года по январь 2022 из её квартиры пропали денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, большая часть из которых хранилась в шкафу.



Полицейские установили подозреваемого – 24-летнего сожителя потерпевшей. Молодой человек признался в совершении противоправного деяния и сообщил, что похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».



Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.