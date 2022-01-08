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18:20, 8 января 2022 года Музей Тургенева в Орле приглашает посетить выставку «Возлюбленный Мценский уезд» Экспозиция работает в выставочном зале Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.





В выставочном зале музея Тургенева продолжает работать экспозиция «Возлюбленный Мценский уезд». Здесь можно увидеть не только живописные виды Мценского уезда на картинах и фотографиях, но и различные экспонаты декоративно-прикладного искусства. Например, деревянные вазы в технике прорезной резьбы. В выставочном зале музея Тургенева продолжает работать экспозиция «Возлюбленный Мценский уезд». Здесь можно увидеть не только живописные виды Мценского уезда на картинах и фотографиях, но и различные экспонаты декоративно-прикладного искусства. Например, деревянные вазы в технике прорезной резьбы. Впервые экспонируется старинное Мценское кружево конца XVIII-XIX веков, принадлежавшее когда-то купцам уезда. Авторские изделия и работы воспитанниц представляет отделение «Школа кружевниц» Мценской детской художественной школы. Выставка работает ежедневно до 18 января с 10 до 17 часов по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, 11 .



Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований – обязательно.





Орловское Информбюро





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