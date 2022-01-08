Горожане и гости Орла могут отправить поздравление на уникальной новогодней открытке

На открытку можно поставить специальный памятный штемпель Почты России «Бирюзовое кольцо России».

У жителей региона есть уникальная возможность отправить поздравление на открытке, подготовленной специально к встрече 2022 года.

Приобрести открытку можно в домике № 15 на улице Ленина в Орле на новогодней ярмарке. С 17:00 до 19:00 почтальон поставит на открытке специальный штемпель.

Проштамповать поздравление можно и на Главпочтамте. Открытки также продаются в сувенирных и других магазинах города Орла и почтовых отделениях Орловской области.