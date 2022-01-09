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12:00, 9 января 2022 года 10 орловских художников удостоены губернаторской стипендии Выплаты будут проводиться ежемесячно в течение года.





В 2022 году 10 орловских художников из областного отделения «Союза художников России» удостоены ежемесячной губернаторской стипендии. Подпись под документом поставил глава региона Андрей Клычков. Выплаты, финансируемые из бюджета области, призваны сохранить творческий потенциал стипендиатов. Ими стали: Мария Васильева, Михаил Никифоров, Владимир Овсиенко, Валентина Олейникова, Яна Патокина, Анатолий Полукаров, Ольга Сорокина, Ольга Тучнина, Анатолий Федай, Юрий Шатохин.





Артём Ежаков





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