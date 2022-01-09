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14:00, 9 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 6 орловцев В регионе зафиксировано 103 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 374).



Накануне выписано 24 орловца (всего – 67 231), умерло 6 человек – 1 557 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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