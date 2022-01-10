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9:58, 10 января 2022 года Участие орловской прокуратуры помогло завершить долевое строительство д. 20 на пл. Поликарпова До вмешательства надзорного ведомства застройщик допускал отставание по графику работ.





В Орле готовятся документы по сдаче в эксплуатацию д. 20 на пл. Поликарпова, построенного с привлечением средств 108 дольщиков, – сообщает сайт областной прокуратуры. Как было установлено в ходе проверки надзорного органа, в ходе работ застройщик «Градстрой» допускал отставание от графиков, в связи с чем получил представление. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В данный момент строительство здания завершено, на него оформляются нужные бумаги.





Артём Ежаков





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