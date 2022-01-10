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10:17, 10 января 2022 года Семилетний мальчик госпитализирован после столкновения трех иномарок в Орле ДТП произошло накануне утром.





9 января около 10 часов утра в районе остановки «Гипсовый комбинат» в Орле произошло столкновение трех легковых иномарок. По предварительным данным, водитель «Дэу Нексия», едущий в сторону завода «Текмаш», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Аркана». Сзади в французскую легковушку врезалась «Шкода Октавия».



Водитель и пассажир «Дэу» получили травмы и были отпущены после осмотра в медучреждении. Госпитализирован семилетний пассажир «Рено», – сообщает пресс-служба областного УМВД.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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