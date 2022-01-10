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11:00, 10 января 2022 года Футболистка Орловского государственного университета вызвана в сборную России Национальная сборная готовится к товарищеским играм.





Футболистка «ОрелГУ-КПРФ» Наталья Пацекина вошла в состав сборной России по мини-футболу для участия в выездных товарищеских играх против команды Португалии. Игры состоятся 11 и 12 января. Отметим, что это не первый вызов Натальи Пацекиной в состав национальной команды. Также в состав сборной России попадали игроки «ОрелГУ-КПРФ» Анастасия Марченко и Надежда Соловьёва.



Фото: группа ЖФК «ОрёлГУ-КПРФ»





Анастасия Дорохова





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