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10:51, 10 января 2022 года В Орле до вечера отключено водоснабжение части домов в Железнодорожном районе Неудобства связаны с ремонтом водопроводной сети.





10 января в Орле из-за ремонта водопроводной сети до вечера отключено водоснабжение части домов в Железнодорожном районе. До 18:00 перекрыты вентили горячей и холодной воды по адресам: ул. Паровозная, 58, 60, 62, 64, 69, 97; пер. Южный, 5; ул. Высокая, 1; пер. Светофорный, 2, 4. Холодная вода до этого же времени отключена в частном секторе ул. Высокой, ул. Лесопильной и пер. Путейскому. До 17:00 без холодной воды также остались жители д. 58 по ул. Московской.





Артём Ежаков





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