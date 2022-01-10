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11:15, 10 января 2022 года

В Орловской области увеличат посевную площадь сельхозкультур

Она превысит 1,3 млн гектаров.


В этом году предприятиями АПК Орловской области предварительно запланировано увеличение посевной площади сельхозкультур на 5,2 тыс. гектаров, – сообщает региональный информационный портал. Всего под посадку собираются отвести 1 млн 333 тыс. гектаров земли.

Под яровой сев будет отдано почти 852,9 тыс. гектаров, что на 31,9 тыс. больше показателя прошлого года. С учетом хозяйств всех категорий посадка яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур вырастет на 6 тыс. гектаров, кукурузы на зерно – на 2 тыс., гречихи – на 2,5 тыс.

Сельхозтоваропроизводителями планируется  до 337,7 тыс. гектаров увеличить посевную площадь технических культур. Это на 6,7 тыс. гектаров превышает уровень 2021-го. Вырастет территория под посадку масличных культур, традиционно пользующихся спросом – на 6,9 тыс. гектаров до отметки в 290 тыс.


Артём Ежаков


 
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