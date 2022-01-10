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11:37, 10 января 2022 года

Орловская область прошла январские каникулы без серьезных потрясений

Различные ведомства подвели итоги прошедших праздников.


Итоги прошедших зимних каникул сегодня обсуждались на заседании в здании правительства Орловской области. В целом, долгие выходные прошли без серьезных потрясений.

Количество зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом почти в три раза: со 168 до 56. Об этом заявил замначальника регионального УМВД Виталий Власов. Полицейские приняли 2,6 тыс. сообщений о нарушении закона, были задержаны 149 нарушителей.

По словам замглавы областного ГУ МЧС России Сергея Гладкова, социально-значимых происшествий и чрезвычайных ситуаций на Орловщине за первые 9 дней января не зарегистрировано. За это время спасатели отработали 117 различных вызовов. В пожарах погибло 3 человека, один пострадал. Спасено и эвакуировано 17 человек.

Серьезных сбоев на объектах ТЭК и ЖКХ также не допущено. Было зафиксировано два сбоя по поставке электроэнергии, три – холодного водоснабжения и два – по поставке теплоэнергии. Аварии были устранены в кратчайшие сроки.

Особое внимание губернатор Андрей Клычков поручил уделить расчистке дорог.


Артём Ежаков


 
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