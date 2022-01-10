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11:50, 10 января 2022 года Один из орловских перевозчиков внесен в «черный список» Недобросовестным поставщиком услуг признан ИП Гришин. С ним разорван контракт на обслуживание маршрутов № 2, 22 и 27.





Мэрия Орла в одностороннем порядке разорвала соглашение с перевозчиком ИП Гришин. Подрядчик обслуживал маршруты № 2, 22 и 27. Поводом прекратить сотрудничество стали многочисленные жалобы жителей города на работу подрядчика.



ИП безуспешно попытался оспорить решение мэрии в суде. По её ходатайству антимонопольная служба занесла предпринимателя в «черный список». На какое-то время он не сможет участвовать в госзакупках.





Артём Ежаков





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