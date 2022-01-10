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14:15, 10 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 8 орловцев В регионе зафиксировано 106 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 480).



Накануне выписано 25 орловцев (всего – 67 256), умерло 8 человек – 1 565 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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