В Орле снегопад стал помощником в тушении пожара

Двигатель в немецком минивэне загорелся сегодня утром.

Сегодня утром напротив АЗС на улице Итальянской загорелся автомобиль. В салоне находилась молодая пара. К счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель и пассажир спали, поэтому и не сразу поняли, что случилось. Первыми на помощь пришли водители, проезжающие мимо. Пламя тушили снегом. Огонь удалось локализовать.

Это уже третье возгорание автомобилей с начала года. В МЧС ещё раз напоминают о необходимости вовремя проводить техосмотр, следить за состоянием электропроводки и не забывать о наличии исправного огнетушителя в автомобиле.