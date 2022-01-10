С сегодняшнего дня орловских водителей будут жестче наказывать за регулярные нарушения ПДД

Впервые в России вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости больше чем на 60 километров в час.

С 10 января 2022 года в России вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости больше чем на 60 километров в час.

Документ предусматривает несколько видов наказания: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные - до двух лет. В случае если уже имеется судимость за нарушение правил дорожного движения, то водителю будет грозить срок до 3 лет.

Есть и нововведение, позволяющее упростить общение водителя и инспектора ГИБДД. Предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства можно посредством QR-кода. Для этого нужно скачать приложение «Госуслуги.Авто» и предъявить инспектору картинку с QR-кодом оттуда. Он считает его с помощью специального планшета.

Пока система работает в тестовом режиме, поэтому возить с собой бумажные документы все равно нужно. Если инспектор попросит их предъявить, автомобилист обязан это сделать.